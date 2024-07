Espagne-Angleterre, un clash des genres en finale

La finale entre l'Espagne, plus frivole, et l'Angleterre, plus calculatrice, sera le point d'orgue de l'Euro 2024 de football dimanche soir au Stade Olympique de Berlin.

Contre la surprenante Géorgie en huitièmes de finale, et après avoir été menée au score, l'Espagne a mis tout le monde d'accord en s'offrant une solide victoire (4-1). Ensuite, l'Allemagne, pays hôte, a été l'adversaire le plus coriace avec une élimination en prolongation (2-1). La France, vice-championne du monde, a été renvoyée à la maison en demi-finale après un coup de génie de Lamine Yamal (2-1).

L'Espagne, dirigée par le jusqu'alors inconnu sélectionneur Luis de la Fuente, a été l'équipe la plus impressionnante du tournoi. La Furia Roja est la seule équipe à avoir terminé la phase de groupes avec un 9 sur 9, alors que beaucoup d'observateurs parlaient du 'Groupe de la mort' de cet Euro. Le champion en titre, l'Italie, et surtout la Croatie, ont déçu et n'ont pas réussi à faire tomber les Espagnols. La Croatie a été battue 3-0 lors du match d'ouverture, un score acquis à la mi-temps. Contre l'Italie, un but contre son camp de Calafiori a suffi (0-1), et l'Albanie a été battue 1-0 par une équipe B espagnole.

L'équipe d'Angleterre, sous les ordres de Gareth Southgate, n'a pas vraiment impressionné dans ce tournoi. Le vice-champion d'Europe en titre doit son succès en ouverture de l'Euro contre la Serbie à un but de Jude Bellingham avant de partager contre le Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0). En huitièmes, face à la Slovaquie (2-1), les Anglais ont pu compter sur Harry Kane et Bellingham pour éviter l'élimination. En quarts, ils ont sorti la Suisse aux tirs au but, et en demi-finale, Ollie Watkins a permis aux Three Lions d'éliminer les Pays-Bas (2-1).