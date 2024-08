Espagne: le père du footballeur Lamine Yamal est sorti de l'hôpital après son agression

Les images d'Antena 3 montrent Mounir Nasraoui entouré d'amis dans le quartier de cette ville, à environ 30 km au nord de Barcelone, où Yamal a grandi et où vit encore une partie de sa famille.

Le père de Lamine Yamal, 17 ans, attaquant du FC Barcelone et sacré champion d'Europe en juillet avec l'Espagne, a également posté des messages sur les réseaux sociaux remerciant ses proches et les policiers intervenus après son agression. Il a notamment loué l'agent qui a "colmaté la plaie sur la poitrine par laquelle s'échappait le plus de sang".