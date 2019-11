Les petites nations peuvent remercier la Ligue des Nations: découvrez les barragistes de l'Euro 2020

Alors que les équipes directement qualifiées savourent leur réussite, les plus petites nations et les déchus de la phase qualificative vont reprendre leur préparation. Objectif: décrocher l'un des quatre derniers tickets pour disputer le plus grand tournoi européen.

Mais quelles sont ces nations qui disputeront les barrages ? Sous quel format et quand ? Petit récapitulatif de la situation, devenue complexe mais favorable aux petites nations. Le tout avec l'aide gracieuse de la Ligue des Nations. C'est parti !

Les barragistes

Islande, Bulgarie, Israël, Roumanie, Irlande du Nord, Bosnie-Herzégovine, Écosse, Norvège, Serbie, Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie, Irlande.

Une dernière équipe sera barragiste ce soir dans le groupe E, où trois équipes peuvent encore se qualifier. Le Pays de Galles, la Slovaquie ou la Hongrie.

Le format des barrages

Matchs simples entre les barragistes, issus de la Ligue des Nations. Des barrages qui concernent donc chaque division de la Ligue des Nations. Chaque division sera concernée par deux demi-finales (matchs simples) et une finale.

Concrètement, cela donnera ceci: Demi-finales Ligue A, B, C et D - Finales Ligue A, B, C et D - Les vainqueurs sont à l'Euro 2020.

La date des barrages

Le tirage au sort des barrages aura lieu le 22 novembre. Les qualifiés seront connus le 31 mars 2020.

Un ticket pour une petite nation

Si la Ligue des Nations complique encore le système de barrages, elle offre cependant une magnifique opportunité aux petites nations. Ces dernières n'ont, dans leur majorité, pas su décrocher leur place à l'Euro 2020 par la voie des éliminatoires. Elles seront donc en lice, entre elles, pour décrocher l'un des derniers tickets.

Cela concerne, dans les faits, la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Biélorussie, concernés par la division D de la Ligue des Nations. L'un de ces pays sera à coup sûr présent lors de la phase finale l'été prochain. Une excellence chose pour ces équipes.

Pour les plus téméraires: comment sont constitués ces barrages ?

Les barrages de l'Euro 2020 se disputeront entre des équipes ayant disputé la Ligue des Nations. Chaque division de la Ligue des Nations contiendra au moins une nation barragiste.

Concrètement, dans chaque division, les quatre meilleures équipes ayant manqué la qualification pour l'Euro par la voie classique seront barragistes. En théorie, cela concerne le vainqueur de chaque poule. Sauf que certains d'entre eux ont déjà décroché leur qualification. La place de barragiste va donc à l'équipe suivante la mieux classée dans la même division.

Attention, cela va encore se compliquer. Si, dans une division, il ne restait que moins de quatre équipes non-qualifiées pour l'Euro 2020, le barragiste serait l'équipe suivante la mieux classée... dans la division inférieure. Bref, un vrai casse-tête.