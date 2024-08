Foot américain: contrat d'ampleur entre Amazon et les frères Kelce pour leur podcast

Patrick T. Fallon

Travis et Jason Kelce, célèbres frères du football américain, ont signé un contrat avec Wondery, la plateforme audio d'Amazon, pour la distribution de leur podcast "New Heights", l'un des plus populaires aux Etats-Unis, a annoncé Wondery mardi.

Aucun montant n'a été officiellement diffusé, mais la chaîne CNN évoque un contrat s'élevant à environ 100 millions de dollars, pour une durée de trois saisons, soit l'un des plus élevés du secteur.