Alors, stop ou encore ? Les confidences de Pierre Locht sur l'avenir de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges

Domenico Tedesco est toujours le sélectionneur des Diables Rouges. Malgré une Ligue des Nations décevante, le coach allemand est pour le moment maintenu, alors que l'Union belge se réunit doucement pour évoquer sa situation. Pierre Locht, le CEO du Standard, fait partie du conseil d'administration de l'Union belge. Il n'occupe donc pas le même rôle que chez les Rouches et n'a pas les mêmes responsabilités, ni les mêmes pouvoirs.

Une mission pour Mannaert

Mais il a bien un oeil sur la situation du sélectionneur. Après un Euro 2024 décevant et une Ligue des Nations difficile, Domenico Tedesco semble fragilisé. Mais va-t-il pour autant être remercié ? Rien n'est moins sûr. "Aujourd'hui, il y a un CEO, aujourd'hui, il y a un directeur technique en fonction, Vincent Mannaert, et c'est à eux, maintenant, à faire l'évaluation, à eux de faire le travail, à eux de discuter avec le sélectionneur et à eux de venir vers le conseil d'administration avec leur feedback, leur décision", rappelle d'abord Pierre Locht, qui confirme qu'en tant qu'administrateur, il sera alors tenu au courant et devra valider la décision.