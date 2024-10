Anderlecht a "le nez dans son caca", des joueurs du Standard égoïstes: le Vestiaire décrypte l'actu du football belge

La 12ème journée de Pro League a rendu ses verdicts. Comme chaque semaine, c'est l'équipe de l'émission Dans le Vestiaire qui s'est chargée de faire le décryptage de cette journée de compétition. L'équipe est notamment revenue en long et en large sur les défaites d'Anderlecht et du Standard, qui n'ont visiblement pas convaincu grand monde.

Selon lui, il y a un problème de mentalité. "J'ai vu une équipe d'hommes contre une équipe d'adolescents", peste l'ancien gardien anderlechtois, qui a dénoncé à la fois le manque de motivation et d'engagement et des erreurs tactiques, avec notamment le positionnement de Leander Dendoncker. Marc Delire non plus n'était pas séduit. "On aurait dit des U7 contre des U23...", regrette-t-il d'ailleurs.

"Heureusement qu'ils n'ont pas égalisé, parce qu'on aurait atténué la médiocrité de leur prestation", poursuit-il. "Ils ont le nez dans leur caca et ils doivent se nettoyer, et vite !", a-t-il conclu.

Un Standard à sa place ?

L'autre grande thématique de l'émission, c'était évidemment la défaite du Standard, qui s'est lourdement incliné 3-0 contre l'Antwerp. Selon nos experts, il ne fallait pas s'attendre à des miracles et les Rouches sont donc là où ils doivent être, au vu de la situation actuelle du club.