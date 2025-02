Anderlecht s'incline à Gand, ce qui ne plait pas... au Standard

La Gantoise a battu Anderlecht 1-0, dimanche, lors de la 24e journée de Jupiler Pro League. Atsuki Ito a inscrit l'unique but (6e) d'une partie marquée par les exclusions de Moussa Ndiaye (34e) et Leonardo Lopes (77e). Gand (36 points) revient dans le top 6 grâce à cette victoire et éjecte le Standard (35 points).

Toujours absent, Colin Coosemans était à nouveau remplacé dans le but anderlechtois par Mads Kikkenborg. Le gardien danois n'a pas mis longtemps pour s'illustrer, offrant de manière maladroite le 1-0 aux Buffalos. En cherchant à construire de derrière, le gardien des Mauves s'est retrouvé mis sous pression au point de donner le ballon à Ito qui ne se faisait pas prier pour l'envoyer au fond (6e, 1-0). À la 28e, sur un contre gantois, Matisse Samoise décochait une frappe qui était mal dégagée par Adryelson, le Brésilien l'envoyant sur le poteau.