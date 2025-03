Besnik Hasi peut-il refaire le coup de 2014 avec Anderlecht? "À l'époque, Anderlecht était favori chaque année", se souvient Proto

Cette fois, le challenge sera encore un peu plus relevé pour l'entraineur puisque les Bruxellois pointent à la 4e place avant d'entamer les playoffs et comptent tout de même 17 points de retard sur Genk (8 points après division par deux).

Lors du précédent exploit, Besnik Hasi comptait dans son effectif des joueurs tels que Mitrovic, Praet, Tielemans, Vanden Borre, Mbemba, Kouyaté, mais aussi un certain Silvio Proto. Notre consultant se souvient.

"Le premier match des playoffs, on est battu par le Standard et dans le vestiaire tout le monde est démotivé. On pensait tous que c'était fini et lui, il a dit qu'il fallait prendre match après match. On y est allé, mais en se disant que c'était pratiquement impossible et puis on a gagné un match, la confiance est revenue et finalement, on est champion en fin de saison".