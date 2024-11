Charleroi n'y arrive plus: les Zèbres s'inclinent face au Cercle Brugge

Ce match rassemblait tous les ingrédients d'un bon vieux 0-0. Et pourtant… Après une heure avec le frein à main tiré des deux côtés, Denkey trouve le chemin des filets (67e) sur une passe de Felipe Augusto. Les Carolos blessés concèdent un autre but quelques minutes plus tard. Le break est signé van der Bruggen (73e). Le marquoir ne bougera plus. Score final: 2-0 en faveur du Cercle.

Il s'agit de la troisième victoire de rang pour les Brugeois qui passent devant leur adversaire du jour au classement avec 15 points. De leur côté, les Carolos stagnent et enchaînent avec une cinquième défaite d'affilée, dont une au Patro Eisden en coupe (4-1). La dernière victoire remonte à la mi-septembre contre le Beerschot. Il semblerait que la place de Rik De Mil à la tête de cette équipe soit de plus en plus incertaine.

Samedi prochain, les Zèbres tenteront de retrouver des couleurs face à Westerlo à domicile.