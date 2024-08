"Comme ça, elle n'est pas en play-offs 1": nos consultants fustigent le niveau de l'Union depuis le début de la saison

Le niveau de jeu affiché depuis le début de la saison peine d'ailleurs à convaincre nos experts, qui étaient présents sur le plateau de l'émission Dans le Vestiaire. "Je ne vois plus du tout le projet. Des quatre derniers entraîneurs, Pocognoli est le bien moins loti. Plus les semaines passent, moins on voit le potentiel. Sadiki a été l'un des rares à être à la hauteur", nous dit même Marc Delire, qui évoque un joueur qui cherche actuellement à être transféré. Pour lui, l'Union doit absolument se réveiller. "À l'heure actuelle, comme ça, elle n'est jamais en play-offs 1 !", lance même notre consultant.

Silvio Proto aussi est un petit peu déçu de ce qu'il voit jusqu'à présent. "Tu n'as plus cette impression qu'ils vont faire mal à l'adversaire. L'Union faisait peur à un certain moment. Ici, maintenant, tu les vois jouer...", s'inquiète l'ancien gardien. "Ce n'est pas une top équipe, ce n'est pas l'équipe qui jouait un beau football l'année passée, tu vois qu'ils ont du mal et ça, ça me fait peur", détaille-t-il ensuite.

Tous défendent cependant Sébastien Pocognoli, estimant qu'il ne peut pas faire de miracles avec cet effectif actuel, qui a perdu en qualité pendant l'été. Seuls des changements de systèmes ou d'approches tactiques sont pointées comme des solutions possibles pour retrouver un peu de jeu.