"Le niveau du championnat est pathétique" : on vous dit tout "Dans le vestiaire"

L’émission "Dans le Vestiaire", présentée ce lundi par Vincenzo Ciuro en compagnie de Marc Delire, Silvio Proto, et Kevin Sauvage, décortique les moments clés de la 5ème journée du championnat et le mercato. Une page est aussi consacrée à l’actualité des Diables rouges à quelques jours de l’annonce de la sélection en vue de la Nations League.

Parmi les moments forts de cette cinquième journée de Jupiler Pro League, le Sporting de Charleroi a décroché une victoire précieuse contre Courtrai, confirmant leur bon début de saison avec 9 points sur 15. Le Standard de Liège, quant à lui, a dû batailler pour s’imposer face au Beerschot. Un unique but, marqué en sur penalty à 11 contre 10, a permis aux Liégeois de l’emporter 1-0, un résultat crucial pour éviter de regarder vers le bas. Avec 8 points glanés en 5 rencontres, les hommes d’Ivan Leko réalisent un début de championnat plus que satisfaisant. La défense liégeoise reste aussi solide avec seulement 1 but encaissé et donc 4 cleansheets. Mathieu Epolo a, jusqu’à présent, parfaitement remplacé Arnaud Bodart dont l’avenir reste flou.

L’Union Saint-Gilloise, en méforme, a dû se contenter d’un match nul à Saint-Trond (0-0). Avant d’affronter le Sporting d’Anderlecht, les Unionistes ne se sont pas vraiment rassurés. Malgré un début de compétition compliqué, les hommes de Sébastien Pocognoli figurent dans le top 5.L’émission a également consacré une part de son temps à l’actualité des Diables Rouges à l’étranger. Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio, Wout Faes et Leandro Trossard se sont tous illustrés en marquant pour leurs clubs respectifs.