"Ils n'auront rien à bouffer !": Marc Delire se lâche et comprend les sifflets des fans du Standard

> Regardez Dans le Vestiaire en intégralité

Le Standard gagne, mais le Standard ne rassure pas. Vainqueur dimanche contre le Beerschot, le club liégeois peine toujours à séduire et à rassurer ses fans. Dans le jeu, surtout offensivement, il est toujours difficile de voir quelque chose de réellement séduisant.

La situation est telle que, selon Kevin Sauvage, de premières tensions apparaissent entre fans et joueurs, la preuve avec ces sifflets, qui ont résonné à la pause. "Les supporters n'accepteront plus que ça continue comme ça pendant des semaines et on commence même à se demander si les choix d'Ivan Leko sont bons pendant le match", lance même Kevin Sauvage. "Offensivement, c'est le néant, passer la ligne médiane, il n'y a plus rien du tout", regrette-t-il, soulignant tout de même un meilleur état d'esprit dans le groupe ces dernières semaines.