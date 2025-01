Eden Hazard est-il le mécène du club de Tubize-Braine? Son papa répond

Thierry Hazard, le père de la célèbre fratrie, prend aujourd'hui les rênes d'un projet local ambitieux : le club de foot de Royal Union Tubize-Braine. Né de la fusion entre le SC Braine-le-Comte et l'AFC Tubize, ce club rassemble près de 500 jeunes joueurs, une réussite que Thierry valorise : "On ne voulait pas en perdre lors de la fusion, et on y est presque parvenu", savoure-t-il dans 'Ils mériteraient d'être dans le journal', l'émission de Benjamin Maréchal sur bel RTL. Derrière ce chiffre, il y a une volonté claire de structurer une jeunesse passionnée par le football tout en consolidant une identité locale forte.

L'ambition sportive ne s'arrête pas là. Actuellement en troisième division, le club pourrait viser plus haut : "Je ne vais pas interdire aux joueurs de gagner et de progresser. Si nous montons, cela se fera intelligemment et sans folie", commente Thierry Hazard. Cette approche pragmatique reflète son expérience et sa prudence, dans un milieu où les envies de grandeur trop rapides peuvent parfois mener à des échecs retentissants.