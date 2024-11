Il a oublié... qui devait donner le coup d'envoi: la bourde lunaire d'un arbitre en D2 belge

Zulte Waregem accueillait Seraing, ce dimanche, en cloture de la 12e journée de Challenger Pro League. Les Flandriens se sont largement imposés 5-1 avec des buts Pape Diop (42e), Jelle Vossen (45e, 46e, 53e) et Jeppe Erenbjerg (59e). Mathieu Cachbach a marqué le but liégeois (79e).

Le début de match était à l'avantage des locaux qui multipliaient les offensives vers le but sérésien. Youssef Challouk (10e) et Jelle Vossen (18e) se heurtaient à la bonne défense des Liégeois et il fallait attendre la fin de la mi-temps pour voir le verrou sauter. À la 42, Pape Diop ouvrait la marque (1-0) avant que Jelle Vossen ne double la mise (45e, 2-0). L'attaquant de Zulte allait même compléter son œuvre avec un triplé rapidement terminé en début de seconde période.

Après seulement 13 secondes, Vossen plantait le troisième but des siens (46e, 3-0) avant de convertir un penalty à la 53e (4-0). Six minutes plus tard, Jeppe Erenbjerg y allait d'un cinquième but flandrien après avoir été lancé dans la profondeur et avoir dribblé le portier sérésien (59e, 5-0). Seraing n'aura jamais existé dans cette rencontre, ne sauvant l'honneur que grâce à un penalty converti par Mathieu Cachbach à la 79e (5-1), alors que la force offensive de Zulte aura été sans concession, ceux-ci cadrant 12 de leurs 24 frappes.