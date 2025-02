La direction est furieuse: Anderlecht ferme une de ses tribunes contre l'Union après les bagarres de jeudi

Le RSC Anderlecht a publié un communiqué vendredi pour condamner "fermement le comportement de toutes les personnes impliquées dans les incidents" qui ont eu lieu face à Fenerbahçe jeudi, lors du barrage retour d'Europa League. En conséquence, le club "a décidé de fermer la section N5 pour le match de dimanche contre l'Union et prendra des mesures pour empêcher les personnes impliquées dans les incidents d'assister aux prochains matchs."

Le match de jeudi contre le club turc a été momentanément interrompu après quelques minutes seulement en raison d'une bagarre entre supporters dans les tribunes. Immédiatement après le but de Youssef En-Nesyri (4e, 0-1), des échauffourées ont commencé au bas de la tribune latérale. Les stadiers et les services d'ordre ont fait de leur mieux pour séparer les bagarreurs, mais la dispute s'est déplacée vers les zones situées sous les tribunes.

L'arbitre Sandro Schärer n'a pas hésité et a renvoyé les équipes au vestiaire. Après une interruption d'une vingtaine de minutes, les joueurs sont revenus sur le terrain et le match a pu reprendre. Anderlecht a finalement partagé avec Fenerbahçe (2-2) et a été éliminé sur l'ensemble des deux confrontations.