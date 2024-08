"La Flamandisation de Charleroi est une bonne chose": le message inattendu de Marc Delire pour les fans des Zèbres

> Regardez l'émission Dans le Vestiaire dans son intégralité

Charleroi continue de rassurer. Le club carolo a glané un nouveau succès, ce dimanche, contre Courtrai. Les Zèbres confirment ainsi leur bonne dynamique et restent en lice pour des places d'honneur en championnat.

Le jeu de Charleroi tend d'ailleurs à convaincre nos consultants, réunis sur le plateau du Vestiaire. "Il y a du jeu, il y a plus de jeu que la saison dernière et ça devient un petit peu plus malin et plus mature dans la construction. Peut-être que la saison dernière, ils auraient été rejoints par Courtrai. Je trouve que c'est une équipe qui joue plus intelligemment", estime Kevin Sauvage.