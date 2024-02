La Gantoise ne déposera pas de plainte pour le but annulé à De Sart: "Pas de base légale"

La Gantoise ne déposera pas de plainte auprès du département de l'arbitrage professionnel (PRD) de l'Union belge de football après le match perdu 1-0 contre Anderlecht, dimanche, en championnat. "Notre club comprend le mécontentement des supporters et le partage, mais une plainte est inutile dans ce cas", a expliqué La Gantoise lundi dans un communiqué.

Selon le club, le corps arbitral de la rencontre a commis "des erreurs déterminantes pour le résultat" du match. Les supporters, le conseil d'administration, le staff et les joueurs gantois sont "indignés" par le but refusé à Julien De Sart. Cette phase est survenue à la 86e minute, alors que les Gantois étaient menés 1-0. L'arbitre Nicolas Laforge avait annulé le but après intervention du VAR pour une faute préalable d'Ismaël Kandouss sur Kristian Arnstad.

"Il s'agit toutefois d'une question d'appréciation et d'interprétation de l'arbitrage (erreur humaine) et non d'une erreur à l'encontre du règlement (erreur de l'arbitre). Il n'y a donc pas de base légale pour une plainte", a justifié le club gantois.