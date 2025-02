Le championnat belge pourrait changer du tout au tout: les gros clubs estiment que c'est "une nécessité"

Six clubs, Anderlecht, le Club Bruges, Genk, La Gantoise, l'Antwerp (le G5) et le Standard, ont soutenu dans une lettre transmise à la Pro League une nouvelle formule de championnat basée sur le modèle des compétitions européennes. "Une réforme n'est plus seulement une option, c'est une nécessité", clament-ils.

"Le format '14-6' était de loin le préféré. (...) Nous considérions ce format comme la solution la plus équilibrée et durable pour l'attractivité et la pérennité de notre compétition. Cependant, il manque de soutien suffisant au sein de la Pro League. Cette proposition ne peut donc plus être soumise au vote. Pour la même raison, le format '16-4' n'est plus à l'ordre du jour non plus selon nous. Ce format n'offre pas de progrès structurel et n'est donc plus une option", ont écrit les signataires de la lettre.

Les six clubs plaident pour un format "européen". Seize clubs pourraient continuer d'y participer mais le nombre de matchs serait réduit et ne permettraient pas à toutes les équipes de jouer à domicile et à l'extérieur les unes contre les autres en saison régulière. Il n'y aurait plus de playoffs de relégation, pas de division des points dans les Champion's Play-Offs, mais plus de matchs à enjeu en Europe Play-Offs. "Ce format offre la plus grande garantie pour un avenir durable de notre Pro League."

Les six clubs estiment aussi que l'accord nouvellement conclu avec DAZN est menacé si aucune solution n'est trouvée, "ce qui plongerait notre football belge dans une impasse sans précédent. Ce scénario n'est souhaitable pour personne."