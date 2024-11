Les Red Flames proches de valider leur ticket pour l'Euro après la victoire contre l'Ukraine: "On a mis les buts aux bons moments"

L'équipe nationale belge (20e au ranking mondial) a battu l'Ukraine (FIFA 35) 0-2 en match aller délocalisé du second tour des barrages qualificatifs, vendredi soir à Antalya en Turquie devant quelque 200 spectateurs. Ella Van Kerkhoven (21e) et Tessa Wullaert (90e+3) ont marqué les buts belges. Les Ukrainiennes ont réussi quelques rares actions que Lichtfus para sans difficulté.

"Ils étaient importants ces arrêts, surtout au tout début de match. Ça nous laisse dans le match et ça nous fait encore vivre pour la fin du match", estime la gardienne. "On gagnait 0-2, mais ça aurait pu être plus. On sait que ce n'est pas notre meilleur match, mais on a été mature, on a su garder notre calme, on a su faire des choses qu'on savait faire et on a su mettre les buts au bon moment".

Le match retour se jouera mardi prochain, 3 décembre à Louvain (20h15). "On les réaffronte mardi chez nous à Louvain et je pense que ça va être bien à domicile avec nos supporters derrière nous. Ça va faire du bien et il va falloir chercher une victoire pour valider ce ticket pour l'Euro", conclut-elle.