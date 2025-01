Un gros coup sur la tête: Anderlecht s'écroule à la maison et laisse filer le Topper contre Bruges

Le 'Toppper' retrouve des couleurs puisque les deux équipes occupent les troisième et deuxième places respectives. Le Club respire la grande forme. Il n'a plus perdu en championnat depuis le 22 septembre et douze matchs. Toutes compétitions confondues les joueurs de Nicky Hayen en sont à quinze matchs sans défaite depuis celle concédée à l'AC Milan le 22 octobre.

Anderlecht a connu un coup d'arrêt avec deux défaites pour boucler l'année 2024 (à Genk et contre Dender). Les Mauves ont ainsi cédé 4 longueurs à Genk et au Club Bruges. Avec 9 et 8 points de retard, ils ne peuvent plus se permettre de laisser l'écart se creuser.