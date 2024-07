Marko Bulat prêté par le Dinamo Zagreb au Standard de Liège

Bulat a été formé au HNK Sibenik et a évolué dans ce club de 2017 en 2021. Il a ensuite rejoint le Dinamo Zagreb en 2021 et y a disputé 87 rencontres, pour huit buts et sept passes décisives.

Le Standard enregistre avec Bulat sa première recrue estivale. Les Liégeois entameront leur saison de Jupiler Pro League le 28 juillet prochain, face à Genk (13h30).