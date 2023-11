Mikkel Hemmersam, Henk Mariman et Peter Verbeke à la tête de l'Académie d'Anderlecht

Anderlecht a annoncé vendredi les nominations de Mikkel Hemmersam, Henk Mariman et Peter Verbeke à la tête du centre de formation du club.

Verbeke, 40 ans, avait travaillé à Anderlecht entre février 2020 et janvier 2023, comme directeur technique puis comme CEO. Il avait quitté le Lotto Park après l'arrivée de Jesper Fredberg. Verbeke a aussi été actif au Club Bruges et à La Gantoise. Il sera en charge "du talent et l'innovation".

Mariman était à la tête du centre de formation d'OHL depuis mai 2019. Avant cela, il avait occupé des fonctions dans les écoles de jeunes de l'Ajax Amsterdam, du Germinal Beerschot et du Club Bruges. Mariman arrive à Neerpede en tant que responsable du football de l'Académie.