Pro League: l'Union conclut sa phase classique par une défaite à Genk

Des buts de Tolu Arokodare et Oh Hyeon-Gyu ont permis à Genk de s'imposer 2-1 face à l'Union, samedi, lors de la 30e journée de Pro League, la dernière de la phase classique. Solide leader avec 68 points, Genk compte 12 points d'avance sur Bruges (56 points), qui jouera ce dimanche face à Charleroi. L'Union conserve sa troisième place, avec 55 points.

Après ce but, Sébastien Pocognoli a procédé à quatre changements pour apporter su sang frais avec les montées d'Anouar Ait El Hadj, Mohammed Fuseini, Kamiel Van de Perre et Henok Teklab.

Les Limbourgeois ont dû faire preuve de patience pour trouver la faille dans cette rencontre. Malgré plus d'une dizaine d'occasions, il aura fallu attendre la seconde période pour voir Genk concrétiser sa domination. A la 69e minute, Tolu Arokodare a profité d'une belle passe de Nikolas Sattlberger pour inscrire son 17e but de la saison (69, 1-0).

Genk, qui a continué à se montrer plus entreprenant a profité d'une ballon perdu par Promise David pour doubler son avantage. Noah Adedeji-Sternberg, à peine monté au jeu (81e), a délivré la passe décisive pour le but de Oh Hyeon-Gyu (83e, 2-0).

L'Union a réduit la marque à 2-1 via Ait El Hadj (89e), buteur face à son ancien club, mais n'a pas pu empêcher cette défaite en déplacement.

Les Limbourgeois terminent la saison régulière en tête du championnat avec 65 points, sans jamais avoir connu la défaite à domicile (13 victoires et 2 nuls).