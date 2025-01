Radja Nainggolan s'exprime pour la première fois depuis sa libération sous conditions: "Les derniers jours ont été extrêmement difficiles"

Le footballeur Radja Nainggolan s'est exprimé dans la nuit de mercredi à jeudi sur Instagram après avoir été privé de liberté et libéré sous conditions dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue international.

"Maintenant que je suis de retour à la maison, je veux me concentrer pleinement sur le football et retrouver la tranquillité d'esprit. Je demande donc le respect de ma vie privée et du temps pour me remettre", a déclaré l'ancien Diable Rouge qui n'accordera pas d'interview à ce sujet.