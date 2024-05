Timmy Simons quitte Dender pour devenir l'entraîneur de Westerlo

Timmy Simons avait entamé sa carrière d'entraîneur à Zulte Waregem aux côtés de Davy De Fauw, prenant la succession de Francky Dury en décembre 2021. Il avait dû laisser sa place cinq mois plus tard à Mbaye Leye.

Icône du Club de Bruges comme joueur, Timmy Simons a porté le maillot blauw en zwart de 2000 à 2005 et de 2013 à 2018. Après avoir raccroché les crampons en 2018, l'ancien Soulier d'Or était devenu le T2 d'Ivan Leko sur le banc brugeois lors de la saison 2018-2019. Il avait ensuite pris en charge les U16 brugeois après l'arrivée de Philippe Clement dans la Venise du Nord.

Timmy Simons, qui a également joué à Lommel, au PSV Eindhoven et à Nuremberg, compte plus de 300 matches en Pro League, plus de 150 rencontres en Eredivisie et plus de 100 matches en Bundesliga au compteur. Il a aussi joué une cinquantaine de matches de Ligue des champions et a été sélectionné 94 fois avec les Diables Rouges.