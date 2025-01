Un homme d'affaire nigérian, Lucien D'Onofrio en sous-marin, les Emirats: découvrez les offres reçues pour le rachat du Standard

Selon Kevin Sauvage, il y a quatre offres qui se précisent en borde de Meuse. La première est en partie menée par Lucien D'Onofrio. L'ancien vice-président du Standard serait un soutien de la candidature de Robert Lesman, qui pourrait se porter acquéreur avec l'aide de l'ancien homme fort des Rouches. "Depuis le mois de mai il consulte pour voir ce qui est possible de faire avec un ami qui sera pourvoyeur de fonds. On sait qu'il ne viendra jamais avec ses moyens personnels. Il est intéressé, pour d'une façon boucler la boucle", nous confirme le journaliste.

Mais la concurrence sera rude. "Ils ne sont pas les seuls en lice. Il y a d'autres candidats intéressés. Notamment l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, qui a prospecté aussi à l'étranger, notamment à Valenciennes. Il était intéressé aussi. Il y a d'autres clubs à vendre en France aussi. Il y a une offre qui va arriver des Émirats avec potentiellement un intermédiaire belge. Il y a aussi une personne physique en Floride, mais est-ce que son offre sera suffisante ?", s'interroge-t-il ensuite.

Entre 10 et 15 offres pourraient avoir été formulées au total. La date limite pour soumettre les offres est fixée à demain. Une fois fait, A-CAP et Moelis&Co vont sélectionner les offres les plus intéressantes et entamer des négociations exclusives pour tenter de mener le processus à son terme d'ici le mois de mars.