"Vendez d'autres gars !", "Ils n'auront pas assez de pognon": le Vestiaire se déchire sur le futur d'une des stars d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht n'a fait qu'une bouchée du Cercle, dimanche, lors de la 14ème journée de championnat. Encore solide dans cette rencontre, Mario Stroeykens déchaîne les passions et nos consultants, qui ne sont pas d'accord sur son avenir à Neerpede.

Anderlecht a largement fait le boulot, ce week-end, lors de la 14ème journée de notre championnat. Les Mauves se sont imposés 5-0 contre le Cercle de Bruges et conforte ainsi sa quatrième place au championnat. Avec un triplé de Dolberg et un excellent Stroeykens, les Mauves continuent à prendre des points. L'avenir du jeune talent de 20 ans était d'ailleurs au cœur d'un gros débat sur le plateau du Vestiaire.

Mais Mario Stroeykens, auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 20 matchs cette saison, fait visiblement rêver Marc Delire, qui s'eoppose donc à sa vente. "Il pète des flammes, il incarne le renouveau d'Anderlecht. C'est le meilleur joueur du championnat à l'heure actuelle", s'extasie même notre consultant. "Le vendre ? Oui, ça m'énerve. Ils doivent en vendre d'autres ! Gardez Stroeykens !", a-t-il détaillé.

"Ils n'auront pas assez de pognon !", lui rétorque Silvio Proto. "Peut-être qu'il est à son top, est-ce qu'ils vont pouvoir le vendre plus cher que maintenant ? Peut-être pas. Ils ne vont pas prendre de risque", a-t-il ensuite estimé. Argument que réfute Marc Delire dans la foulée. "Il a 20 ans, il vient de Neerpede, il est Belge, il incarne Anderlecht ! Tu veux un renouveau à Anderlecht ? Alors sois logique avec ta politique. On s'en fout qu'ils soient obligés de les vendre, c'est plus facile de trouver de l'argent que des bons joueurs. Stroeykens, tu n'en trouveras pas toutes les semaines !", a-t-il même regretté

Une vente cet hiver n'a pas encore été évoquée, mais il est clair que le jeune Belge va susciter des intérêts dans les prochaines semaines. Il pourrait d'ailleurs rapporter un petit pactole au Sporting.