"Vous ne nous méritez pas": les supporters de Charleroi enragent et se lâchent en tribune contre Westerlo

Charleroi a retrouvé un peu d'air, hier soir, en battant Westerlo lors de la quatorzième journée de notre championnat. Restant sur un bilan de cinq défaites consécutives (et plus généralement de sept matchs sans victoire) toutes compétitions confondues, Charleroi avait l'obligation, à domicile, de redresser la barre face à des Campinois qui, à l'inverse, venaient de signer deux victoires de suite en coupe et en Jupiler Pro League.

Comme annoncé cette semaine, les Storm Ultras, les supporters les plus fervents de Charleroi, ont mené des actions de protestation, dirigées en grande majorité contre la direction et la personne de Mehdi Bayat, leur administrateur délégué. Les fans ont d'abord dressé des banderoles hostiles, visibles dans les gradins. "Mafia out", "La co-mehdi a assez duré", "Vous ne nous méritez pas", pouvait-on notamment y lire.