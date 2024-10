"Vu ces circonstances...": les ultras du Standard exprimeront leur mécontentement lors du choc wallon

En raison des incidents survenus lors du match de la saison passée, lorsque des affrontements avaient éclaté dans l'enceinte du stade et autour de Sclessin, les autorités et la police liégeoises avaient envisagé d'interdire la présence des supporters carolos lors du derby wallon.

Une décision qui n'est pas suffisante pour les ultras du Standard, les Ultras Infernos. "Comment est-il possible de vouloir restreindre, voire supprimer, la venue de supporters adverses alors que nos voisins allemands sont capables d'organiser des déplacements de milliers de supporters sur des centaines de kilomètres", déplorent les ultras avant d'annoncer ce qu'ils feront pour faire passer leur message.

"La venue de supporters adverses est selon nous indispensable. Vu ces circonstances, nous marquerons notre mécontentement via des messages en tribune et par l'annulation du tifo prévu pour ce match", concluent-ils dans leur communiqué.

Juste avant la trêve internationale, les supporters du Standard avaient été privés du déplacement à Anderlecht, sur décision des deux clubs. Les ultras mauves avaient alors pris une décision similaire en n'entrant dans les tribunes qu'après 12 minutes de match "pour rappeler à tous que la présence du 12ème homme, home ou away, est une condition non-négociable à l'organisation d'un match de football. La rivalité est à l'origine des performances en et encore plus en football. (...) Et cette rivalité ne peut s'exprimer pleinement qu'en présence des supporters des deux équipes", écrivaient-ils.