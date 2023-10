Bleus: premier poteau Pavard !

"Benjamin Pavard, je n'crois pas que vous connaissez!": la chanson, certes galvaudée depuis la "frappe de bâtard" au second poteau du héros de la victoire contre l'Argentine au Mondial-2018, a retenti dans les travées du Stade Pierre-Mauroy de Lille, là-même où l'enfant de Maubeuge a été formé.

Passé du Bayern Munich à l'Inter Milan cet été, Pavard est certes bien installé dans le groupe bleu depuis novembre 2017 et la première de ses 52 sélections. Mais c'est la première fois que Deschamps le titularise dans l'axe de sa défense et non sur le couloir droit.

Pour une première, c'est peu dire que le Nordiste de 27 ans a rempli le contrat. Solide défensivement, techniquement très à l'aise à la relance, il s'est donc même offert le luxe d'un doublé.

Parti faire ses classes en Bundesliga (Stuttgart, Bayern) après son éclosion à Lille, Pavard avait déjà été décisif en Irlande en qualifications pour l'Euro-2024 cette année (1-0), d'une puissante "kartoffel" dont il a le secret.