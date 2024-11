"Cela arrivera dans un ou deux ans": Cristiano Ronaldo envisage de plus en plus de prendre sa retraite

Cristiano Ronaldo va bientôt raccrocher. Le Portugais a encore inscrit un doublé contre la Pologne, lors de la dernière rencontre jouée par le Portugal, vendredi dernier. De quoi se rapprocher encore un peu plus de la barre des 1.000 buts en carrière, avec 910 buts désormais à son actif. Après la rencontre, c'est avec le sourire qu'il s'est prêté au jeu des photos, allant même faire quelques beaux clichés avec des joueurs adverses.

Mais il a aussi répondu aux questions de la presse. Avec des journalistes qui se sont intéressés de près aux plans de 'CR7', qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Visiblement, Ronaldo en est conscient et a un plan très précis en tête. "Je prépare ma retraite et elle arrivera dans un ou deux ans. Il faut profiter du moment présent et du football", a-t-il sobrement déclaré. "Je vais avoir 40 ans, il faut que je sois calme et que j’en profite. Et ce que j’aime le plus, c’est jouer pour l’équipe nationale", a ensuite poursuivi l'attaquant.