C'était rapide: Christian Benteke marque un but après 67 secondes aux États-Unis

Ce cher Christian Benteke continue de s'amuser aux États-Unis. L'attaquant de 33 ans avait rejoint DC United en août 2022 et n'a plus que quelques mois de contrat avec la formation américaine. Il y vit une aventure pleine de succès et trône même en tête du classement des buteurs du championnat américain cette saison, avec 17 pions au compteur.

Titulaire dimanche, il a encore frappé fort en ouvrant le score face à Dallas. Mais pas n'importe comment: d'un coup de tête déterminé après seulement... 67 secondes de jeu. Il ira même en marquer un deuxième plus tard dans le match, mais c'est finalement Dallas qui a arraché la victoire sur le score de 3-4.

Toutes compétitions confondues, Benteke totalise 19 buts et 4 passes décisives en 25 matchs cette saison.