Congés annulés, préparation intense: Romelu Lukaku met le paquet et impressionne déjà à Naples

Mais aujourd'hui, le Belge est arrivé. Il a même marqué dès sa première apparition. Mais il a surtout demandé à ne pas être repris pour la Ligue des Nations, et les matchs contre Israël et la France, afin de travailler sur sa condition physique. La Dernière Heure nous apprend même que, contrairement à d'autres joueurs de Naples, Lukaku n'avait pas pris les deux jours de congés proposés par le club. Conscient qu'il devait retrouver sa condition, il a enchaîné les entraînements, y compris avec les espoirs, qu'il a même rejoint le temps d'un petit match amical.

Visiblement, les efforts commencent déjà à payer et les Napolitains sont séduits. "Avec Romelu, on ressent déjà un poids différent au sein de l’équipe. Il met beaucoup de carburant et je ne sais pas comment son corps va réagir, mais il a déjà changé en l’espace d’une semaine. Il fait un travail incroyable pour l’équipe. L’avoir ou ne pas l’avoir change votre monde. On peut même lui lancer une mauvaise balle et il la récupérera quand même", raconte par exemple Leonardo Spinazzola, son coéquipier, sur Radio CRC.

Romelu Lukaku veut absolument reprendre confiance et enchaîner les matchs, après quelques saisons plus délicates marquées par une grande instabilité. Naples mise sur lui, après avoir notamment transféré Osimhen au Galatasaray pour lui faire de la place. Lukaku va maintenant devoir se montrer à la hauteur.