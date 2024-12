Dani Olmo pourrait finalement bien continuer son aventure au Barça: le club a su trouver une nouvelle solution

Pour débloquer la situation, Joan Laporta s’est rendu à Dubaï, où il a exploré différentes pistes avec des partenaires potentiels. Parmi les options disponibles, la plus prometteuse consistait à vendre une partie des loges VIP du futur Spotify Camp Nou. Cette stratégie a finalement porté ses fruits, permettant au club de récolter une somme dépassant les 100 millions d’euros.

Le FC Barcelone est sur le point de résoudre l’un de ses casse-têtes les plus complexes de la saison. Après des semaines d’incertitudes, Joan Laporta, président du club, a tenu sa promesse. "Nous réglerons le problème quoi qu’il arrive", avait-il affirmé au sujet de l’inscription de Dani Olmo pour la deuxième moitié de saison. Malgré le refus initial du Tribunal de Commerce, qui bloquait également l’inscription de Pau Victor, le Barça semble avoir trouvé une solution.

Cette somme colossale provient de la cession des droits d’exploitation des loges VIP à un acheteur dont l’identité reste pour l’instant confidentielle. D’après le quotidien Marca, l’accord a été officiellement conclu.

Un effet boule de neige

Avec cet accord, le FC Barcelone devrait non seulement pouvoir inscrire Dani Olmo et Pau Victor, mais également se conformer à la règle du "1.1" en vigueur en Liga : cette règle impose aux clubs espagnols d’équilibrer leurs dépenses par des revenus équivalents. En d’autres termes, ils ne peuvent pas dépenser plus qu’ils ne gagnent.

Grâce à cet accord, le Barça renforce ses marges de manœuvre financières et se rapproche de la régularisation complète de sa situation économique.