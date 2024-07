De passage à Ibiza, Thibaut Courtois s'amuse... en lançant un gâteau sur les gens

Les vacances de Thibaut Courtois se passent visiblement très bien. Le portier belge est actuellement à Ibiza avec sa compagne. Le couple profite d'un peu de repos avant de retrouver le Real Madrid en vue de la nouvelle saison. Pour ce faire, ils font la fête et croisent la route de quelques DJ de haut vol, dont Steve Aoki et les Belges Dimitri Vegas & Like Mike.

Steve Aoki a même profité de son show à l'Ushuaia, un célèbre club de la région, pour inviter le gardien sur scène. En fin de set, le DJ a une tradition étrange, celle de jeter des gâteaux sur les fans. C'est Courtois qui a lancé le mouvement hier, en lançant le dessert droit vers les spectateurs, qui ont su l'éviter de peu.

Une occupation comme une autre, finalement.