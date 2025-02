Édito: mais comment a-t-on pu critiquer Kylian Mbappé à ce point ?

Marca a simplement titré "Magnifique", AS de son côté parle d’"un génie et d’un champion" alors qu’il y a quelques semaines seulement, au début du mois de décembre, ces deux journaux espagnols tiraient à boulets rouges sur l’attaquant français après une défaite face à l’Athletic Club. Marca titrait "(Mbappé) n’est toujours pas à la hauteur", tandis que AS a parlé d’un "film d’horreur", pour décrire le match du Français.

Mbappé. Ce jeudi matin, quelques heures après la victoire du Real Madrid face à Manchester City (3-1) en barrages retour de la Ligue des Champions, la presse européenne n’a plus que ce nom-là à la bouche. De nombreux quotidiens ont dédié leur Une à l’attaquant madrilène, auteur d’une magnifique prestation et d’un triplé contre les Cityzens.

Une presse espagnole, dont on connaît le style "provocateur", qui s’est trompée et qui a condamné beaucoup trop vite Mbappé (comme certains fans et observateurs), en oubliant un peu vite le talent XXL de ce joueur (on parle quand même de quelqu’un qui est impliqué dans 501 buts, en club et en sélection, alors qu’il n’a que 26 ans !).

On tombe clairement dans la fameuse culture de l'instant. Même si cette dernière s'est étendue sur plusieurs mois, avec à chaque fois une vision court-termiste basée sur le match précédent uniquement. Il faut être honnête, on y succombe tous par moments, à des degrés différents. La personnalité de Mbappé a sans doute aussi joué un rôle. C’est un homme clivant : certains l’aiment, d’autres le détestent, personne n’est indifférent.

Mbappé l’a avoué lui-même : il a mis du temps à trouver sa place dans sa nouvelle équipe. Cependant, ses stats ont été plus que correctes en début de saison. Alors qu’il est sur une lancée incroyable en 2025 (15 buts en 14 matchs, ce qui le place à côté d’Ousmane Dembélé en tant que meilleur buteur sur l’année civile), il en avait quand même marqué 13 en 23 matchs en 2024 avec les Merengues. On ne peut clairement pas parler d’un début de saison raté même si dans le jeu, c’était insuffisant.