Espagne: le Barça se relance face à Alavés avec un triplé de Lewandowski

On a retrouvé "Lewangoalski" ! Auteur d’un triplé en un peu plus de 30 minutes, le buteur polonais Robert Lewandowski a permis dimanche au FC Barcelone de s’imposer sans trembler (3-0) à Alavés et de reprendre trois points d’avance en tête de la Liga.

Avec ce carton à l’extérieur, le Barça (1er, 24 points) reprend sa marche en avant après son premier revers de la saison face à Osasuna (4-2) le week-end dernier. Le club catalan est assuré de passer la trêve internationale à la première place avec huit victoires en neuf journées, devant son grand rival le Real Madrid (2e, 21 points), champion en titre.