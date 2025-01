Frenkie De Jong sur le départ du Barça ? "Laissez-moi d'abord rejouer au football"

Lorsqu'il a rejoint le FC Barcelone en 2019, Frenkie de Jong espérait marquer l'histoire du club. Cependant, après quatre ans, le joueur exprime sa déception face à son palmarès limité. Dans une interview au média néerlandais Voetbal International, il confie : "Je dois admettre que lorsque j’ai signé à Barcelone, je n’imaginais pas que je gagnerais seulement une Ligue, une Copa Del Rey et une Super Coupe d’Espagne après quatre ans. Je m’attendais à au moins le double, donc je suis déçu."

Une place de moins en moins assurée

Avec un salaire annuel de 19 millions d’euros, Frenkie de Jong est le deuxième joueur le mieux payé du club. Pourtant, il n’est plus incontournable dans l’effectif. Depuis février 2024, il n’a disputé aucun match en intégralité, en raison de blessures et d’un manque de temps de jeu. Cette situation le pousse à envisager des solutions, mais le joueur reste prudent. "J’ai encore un an et demi à Barcelone. Laissez-moi d'abord recommencer à jouer au football, puis nous verrons ce que le club a en réserve."