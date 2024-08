Gros coup de la part des États-Unis: Mauricio Pochettino devrait devenir le prochain sélectionneur

The Athletic et ESPN citent des sources anonymes pour affirmer que Pochettino, qui a quitté Chelsea en mai, a accepté de prendre en main les destinées du onze américain pour succéder à Gregg Berhalter. À 52 ans, Pochettino serait donc chargé de mener les États-Unis à la Coupe du monde 2026 qu'ils organisent conjointement avec le Mexique et le Canada. Avant Chelsea, il a notamment entraîné le Paris Saint-Germain et Tottenham.

Selon ces informations, un accord a été conclu après des conversations avec le directeur technique de la Fédération américaine Matt Crocker mais aucun contrat n'a encore été signé et l'accord doit obtenir l'aval du Conseil d'administration de la fédération. Selon ESPN, Pochettino doit aussi régler avec Chelsea un conflit sur ses émoluments mais pourrait prendre ses fonctions avant un match amical contre le Canada le 7 septembre à Kansas City.