Il devient le Belge le plus titré de l'histoire du football... avec De Bruyne: le nouvel énorme accomplissement de Thibaut Courtois

Pachuca, mercredi à Doha, lors de la finale de la Coupe Intercontinale. C'est la quatrième fois que les Espagnols remportent cette compétition après 1960, 1998 et 2002. Kylian Mbappé (37e), Rodrygo (53e) et Vinicius Jr., sur penalty (84e), ont offert au Real la victoire.

Qualifié directement pour la finale, le Real affrontait l'équipe mexicaine de Pachuca qui avait sorti coup sur coup les Brésiliens de Botafogo (3-0) et les Égyptiens d'Al-Ahly (0-0, 6-5 aux tirs au but).

Les champions d'Europe creusaient rapidement le trou en deuxième période, Rodrygo décochant une frappe en lucarne depuis l'entrée de la surface (53e, 2-0). Malgré son nombre de tirs cadrés plus importants et une bonne phase de possession dans le cinquième quart d'heure, Pachuca ne parvenait pas à revenir, le Real gérant assez facilement en monopolisant le cuir (60% de possession de balle). En fin de match, Madrid obtenait un penalty que Vinicius Jr. transformait (84e, 3-0) et scellait la victoire européenne dans cette résurrection de la Coupe Intercontinentale désormais organisée par la FIFA.

Thibaut Courtois totalise désormais 23 trophées à son actif. Il revient ainsi à égalité avec Kevin De Bruyne. Les deux hommes sont, et de loin, les plus titrés de l'histoire du football belge, devant Vermaelen et Hazard, avec 15 trophées chacun. De quoi confirmer la grandeur de leur parcours.