"Il doit avoir une vision périphérique": exclu, José Mourinho dézingue un arbitre après un match de Fenerbahçe

"Il arrive à avoir un oeil sur le banc et sur le terrain"

En fin de match, le Portugais est revenu sur cette scène. Visiblement très remonté, le Special One a de nouveau sorti le grand jeu face à la presse, interrogé par TNT. "Je ne veux pas en parler", a d'abord lancé l'entraîneur de Fenerbahçe, faisant penser à sa phrase devenue culte, "I prefer not to speak". Il a ensuite ironisé sur Clément Turpin et sa décision. "Il m’a dit quelque chose d’incroyable", a-t-il reconnu.

"Il m’a dit qu’il pouvait voir en même temps l’action dans la surface de réparation et mon comportement sur la ligne de touche. Je l’ai félicité parce qu’il est absolument incroyable, il a une vision périphérique pendant le match. À 160km/h, il arrive à avoir un œil sur la situation du penalty et un œil sur le banc et mon comportement. C’est l’explication qu’il m’a donnée. C’est pour ça que c’est l’un des meilleurs arbitres du monde", a ensuite déclaré Mourinho, visiblement taquin.

Du très grand Special One.