Il a joué 69 matchs cette année: voici le joueur le plus utilisé en 2024

Le CIES a donné son classement des joueurs les plus utilisés en 2024. Jules Koundé occupe la tête d'un top 20 dans lequel on ne retrouve aucun Diable Rouge.

En tête de ce classement, on retrouve un joueur français: Jules Koundé. Le défenseur du Barça a disputé 5.872 minutes, soit près de 98 heures durant 69 matchs différents, équipe de France comprise. Le podium est complété par le Colombien Jhon Arias (Fluminense) et du milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde.

S'il n'y a aucun Belge dans le top 20 du classement général, on peut, en revanche, aller jeter un coup d'oeil du côté de notre Pro League où deux Brugeois dominent le classement: Brandon Mechele et Hans Vanaken. Les deux cadres du Club ont tous les deux disputé 54 matchs mais le défenseur compte... 34 minutes de plus. Suivent ensuite Machida de l'Union Saint-Gilloise, Delorge de La Gantoise et Van Den Bosch de l'Antwerp.

Dans les grands championnats, on notera aussi la 19e place de Thomas Meunier en France (en comptant également les matchs disputés à Trabzonspor en Turquie), et la 12e place d'Openda en Bundesliga. Joueur le plus utilisé par Domenico Tedesco et actuellement réserviste à Leicester, Wout Faes occupe tout de même la 18e place du classement en Premier League. Bakayoko est, lui, la 19e place d'Eredivisie.

Pour voir tous les classements.

Le top 10 général

Koundé (Barcelone): 5.872 minutes

Arias (Fluminense): 5.599 minutes

Valverde (Real Madrid): 5.573 minutes

van Dijk (Liverpool): 5.523 minutes

Otamendi (Benfica): 5.449 minutes

Xhaka (Bayer Leverkusen): 5.447 minutes

Hancko (Feyenoord): 5.377 minutes

Torres (Corinthians): 5.369 minutes

Rodon (Leeds): 5.276 minutes

Saliba (Arsenal): 5.264 minutes

Le top 10 en Belgique