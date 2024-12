Il marche sur l'eau: Charles De Ketelaere régale avec un nouveau doublé à l'Atalanta

La rencontre a débuté dans la difficulté pour une Atalanta peu précise en construction et hésitante en défense. Lorenzo Colombo, qui s'est retrouvé seul dans la surface, en a profité pour ouvrir la marque (13e, 0-1). Si ses centres avaient été mal calibrés, De Ketelaere a égalisé en reprenant de la tête un service de Davide Zappacosta (34e, 1-1). Bergame avait retrouvé l'envie d'attaquer et après un poteau de Berat Djimsiti (42e), Ademola Lookman lui a donné l'avance sur un coup franc de De Ketelaere dévié par Nicolo Zaniolo (45e+1, 2-1).

Après l'égalisation de Sebastiano Esposito sur penalty (57e, 2-2), l'Atalanta a buté sur la défense d'Empoli jusqu'à ce que De Ketelaere se débarrasse de trois adversaires et marque d'une frappe à ras de terre de l'intérieur de la surface (86e, 3-2). En Allemagne, Dortmund a arraché son premier succès en déplacement à Wolfsburg (1-3). Face à des Loups qui ont de nouveau livré une modeste première période, les Borussen menaient déjà 0-3 au repos. En seconde période, ils n'ont pas tremblé malgré un but adverse (58e, 1-3) et l'exclusion de Pascal Gross (62e). Sans Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx, blessés, Wolfsburg est 11e (21 points). Dortmund, avec Julien Duranville réserviste, est 6e (25 points).