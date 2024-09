"Il n'est pas encore en forme": la mise au point de l'entraîneur de Naples sur Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a été remplacé à une vingtaine de minutes du terme, hier, lors du choc italien entre Naples et la Juventus. Le Diable Rouge n'a pas marqué et son entraîneur, Antonio Conte, l'a défendu avec une mise au point en fin de match.

La Juventus et Naples se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) samedi lors de la 5e journée de Serie A à Turin. Les deux équipes restent au coude à coude au classement: le Napoli est 3e avec 10 points, un de plus que la Juventus, 4e.

Romelu Lukaku était titulaire en pointe de l'attaque napolitaine mais n'a pas brillé dans un match globalement pauvre en situations offensives, d'un côté comme de l'autre. L'attaquant des Diables Rouges a été remplacé après 72 minutes par Giovanni Simeone.