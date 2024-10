"Il n'y a pas d'excuses": Vincent Kompany lucide après sa défaite face au FC Barcelone

Déjà battu à Aston Villa, le Bayern subit une deuxième défaite de rang en C1. "Il n'y a pas d'excuses. Nous allons nous mettre à table, analyser le match dans les moindres détails et aller de l'avant. Malgré le premier but encaissé après une minute, j'avais le sentiment durant la première demi-heure que nous pouvions gagner. Nous avions le contrôle et des occasions. Le match a pris une autre tournure après le 2-1. Nous avons perdu le contrôle. Nous allons apprendre de ce match et nous améliorer".

Kompany a également confié que son équipe n'avait "pas trouvé la solution aux contres de Barcelone et au talent individuel" de ses trois attaquants (Lewandowski, Yamal et Raphinha, ndlr.). "Je ne veux pas tourner autour du pot. Nous avions un temps de retard dans les moments décisifs. Ce match ne décidera pas de notre saison, mais c'est important de se demander pourquoi il y a eu une telle différence entre la première et la deuxième mi-temps".