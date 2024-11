"Il semble rajeunir": le coach de Galatasaray élogieux envers un Dries Mertens "précieux sur et en dehors du terrain"

Malgré un dernier but qui remonte au 3 octobre, il affiche des statistiques impressionnantes pour la saison : 4 buts et 7 passes décisives en 19 matchs. Un véritable renouveau pour l'ancien Diable Rouge.

Des éloges venues du banc

L'enthousiasme autour de Dries Mertens à Istanbul est palpable. Son entraîneur, Okan Buruk, ne cache pas son admiration. Lors de la conférence de presse avant le match contre AZ, il a déclaré : "C'est sa troisième année avec nous, et il devient chaque année plus jeune. Les gens pensent qu'il vieillit, mais Dries semble rajeunir. Il est si précieux, pas seulement avec ses buts, mais par son jeu. En dehors du terrain, il est tout aussi important. On l'adore."

Contre toute attente, Dries Mertens a prolongé son contrat d’un an avec Galatasaray cet été et la fin de sa carrière reste une question ouverte.

Selon Kat Kerkhofs, son épouse, qui s'est exprimée récemment dans l’émission "De Tafel van Gert" : "L'année dernière, il disait déjà qu'il allait arrêter. Dries est vieux en termes de football, il a 37 ans. Mais il joue encore très bien, donc on verra. C'est à lui de décider, mais ça ne durera pas dix ans non plus. Revenir finir en Belgique ? Non. Il arrêtera à l'étranger."