Il s'est mis tête contre tête avec l'arbitre en hurlant: le comportement honteux de l'entraineur de Lyon

Le Portugais Paulo Fonseca a perdu le contrôle de ses nerfs et menacé physiquement l'arbitre Benoît Millot, lors de la fin de rencontre du championnat de France remportée dimanche par Lyon contre Brest (2-1).

Après les polémiques sur l'arbitrage et la suspension pour 15 matches du président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria, c'est l'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca qui risque sept mois de suspension.

Exclu durant les arrêts de jeu, Paulo Fonseca est allé provoquer, tête contre tête, l'arbitre. Une attitude inqualifiable qui pourrait lui valoir une lourde sanction, jusqu'à sept mois, selon le quotidien L'Equipe.

"Son attitude était plus que vindicative. Et le risque est malheureusement qu'il y ait un mimétisme le week-end suivant sur les terrains. Si un grand entraîneur se comporte comme ça, dans le football amateur, on va se dire: "moi aussi, je peux le faire"", craint Benoît Millot dénonçant "l'intimidation physique" de Fonseca.

L'entraineur a été convoqué mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

Pablo Longoria, le président de l'OM, a été suspendu lui 15 matches pour ses accusations de "corruption" du corps arbitral la semaine dernière après la défaite à Auxerre (3-0).