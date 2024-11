Il va passer des années en prison: la sanction exemplaire infligée à l'ancien président d'un club turc pour avoir frappé un arbitre

ll a également été condamné à six mois et vingt jours ainsi qu'à cinq mois de prison avec sursis, respectivement pour "menace" et "non respect de la loi sur la prévention de la violence au sport".

M. Koca s'était précipité sur l'arbitre Halil Umut Meler au coup de sifflet final, le frappant violemment au visage en hurlant "Je vais te tuer!". Alors que les deux clubs étaient à égalité, l'arbitre venait de refuser un but à celui d'Ankara. Deux autres personnes avaient aussi roué l'arbitre de coups, provoquant un traumatisme crânien. Placé en détention provisoire puis relâché, M. Koca, ancien député, avait démissionné d'Ankaragücü.