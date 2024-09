"Ils se ressemblent tous": un joueur se retrouve poursuivi pour une blague raciste sur un coéquipier

Rodrigo Bentancur ne s'en sortira pas si facilement. Le joueur de Tottenham avait fait parler de lui en juin dernier, lors d'une interview accordée à une télévision uruguayenne et diffusée dans l'émission Por La Camiseta. Dans cette émission, Bentancur avait vu un journaliste lui demander de récupérer le maillot de Heung-min Son pour le lui donner. La réponse, elle, avait fait bondir certains médias anglais. "Cela pourrait même être son cousin, ils se ressemblent tous", avait plaisanté le joueur.

Une blague sur laquelle il était revenu quelques jours plus tard, présentant ses excuses après avoir été accusé de racisme. "Sonny, mon frère, je m'excuse pour ce qu'il s'est passé, ce n'était qu'une très mauvaise blague. Tu sais que je t'adore et que je ne te manquerais jamais de respect. Je t'aime mon frère", avait écrit Bentancur sur ses réseaux sociaux. L'affaire avait ensuite été quelque peu oubliée, mais on apprend aujourd'hui que la FA, la fédération anglaise, a décidé de s'en mêler.