Joueur de Tottenham évacué sur civière: on connait le diagnostic de sa blessure

Le milieu de terrain de Tottenham Rodrigo Bentancur a subi une commotion cérébrale avant de s'effondrer sur le terrain mercredi contre Liverpool, en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue. L'entraîneur des 'Spurs' Ange Postecoglou l'a expliqué vendredi sur le site du club.

©AFP

"Il semble qu'il s'agisse d'une commotion cérébrale, mais rien de plus", a expliqué Postecoglou. "Il est allé à l'hôpital, évidemment, et ils ont fait tous les tests pour s'assurer que tout allait bien. Et tout va bien. Il est rentré chez lui. Il va bien. Il se sent bien. Nous allons évidemment suivre les protocoles à présent." Ce qui signifie que l'Uruguayen sera absent pour les deux prochaines semaines, a précisé le club.